Strauss-Kahn pede desculpas, mas nega abuso de poder O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, pediu desculpas à sua equipe hoje pelo que chamou de "um incidente envolvendo a mim e a uma integrante do staff". Ele se referia a um caso que teve com uma ex-membro da divisão do FMI para a África, Piroska Nagy. Ele afirmou que não abusou de sua autoridade. O relacionamento está sendo investigado por um escritório de advocacia externo que deverá determinar se a questão significa abuso de poder. "Muitos de vocês sentem que eu lhes decepcionei, mas eu entendo essa sensação", afirmou Strauss-Kahn em e-mail enviado após uma reunião do conselho diretor do fundo. "Embora esse incidente tenha sido um erro de julgamento da minha parte, pelo qual eu assumo total responsabilidade, eu acredito firmemente que não abusei de minha posição", disse o diretor na mensagem. As informações são da Dow Jones.