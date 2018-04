Strauss-Kahn volta a ser detido, agora por caso de proxenetismo

Nove meses após ter sido acusado de estupro por uma camareira do Hotel Sofitel de Nova York, o ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn voltou a ser detido ontem, agora na França. Ele é mais uma vez suspeito de ter cometido crimes sexuais. Mas por enquanto foi retido pela polícia em uma delegacia de Lille na condição de testemunha em uma investigação sobre redes de prostituição que operavam em hotéis de luxo da França.

O escândalo foi descoberto no segundo semestre do ano passado, logo após a liberação de Strauss-Kahn pela Justiça americana. Segundo os investigadores, Strauss-Khan seria uma das personalidades que participaria das noites de sexo grupal com a participação de prostitutas.

Uma das investigações em curso concentra-se no financiamento dessas reuniões, que seriam custeadas por empresas privadas, provocando um conflito de interesses com as funções ocupadas por um dirigente do FMI.

Strauss-Kahn foi convidado ontem a prestar depoimento. E a polícia prolongou por mais 24 horas sua detenção. Pela legislação francesa, a polícia tem o direito de pedir a retenção sob vigilância de uma testemunha por até 48 horas.

O intervalo de tempo é usado pelas autoridades para verificar a versão dos fatos da testemunha, que pode ser indiciada ao final dos depoimentos.

À polícia, Strauss-Kahn teria afirmado não sabia que as jovens que participavam das orgias, as "meninas do Carlton", eram prostitutas.

Na única vez em que se pronunciou em público sobre o assunto, no livro Caso DSK: a contra-investigação, escrito pelo jornalista Michel Taubmann, Strauss-Kahn afirmou: "Eu nunca fiz nada de ilegal. Tenho horror à prostituição e ao proxenetismo".