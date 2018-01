Straw defende invasão do Iraque O ministro de Relações Exteriores britânico, Jack Straw, declarou hoje que a Grã-Bretanha agiu corretamente ao atacar o Iraque e derrubar seu líder, Saddam Hussein, porque este teria sido um passo para debilitar o terrorismo internacional, em uma entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph. "Caso não tivéssemos atacado o Iraque, Saddam teria se enchido de força e poder para atacar o Ocidente", disse o ministro trabalhista. Em relação ao terrorismo internacional, Straw declarou que os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, "poderiam ter sido evitados se a comunidade internacional tivesse trabalhado unida para deter o grupo Al-Qaeda". A rede, liderada pelo multimilionário saudita, Osama bin Laden, "estava crescendo fora de controle em 2001", explicou o chanceler, ao ressaltar que "a comunidade internacional deveria ter escutado antes as advertências do terrorismo da Al-Qaeda, para tomar atitudes de precaução contra eles e deter as atividades do país que os cobria, no caso, o Afeganistão".