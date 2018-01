Straw insiste que não há divisão no governo sobre crise iraniana O ex-ministro britânico de Assuntos Exteriores Jack Straw insistiu nesta quinta-feira que não há divisões no governo de Tony Blair sobre a crise iraniana. Em um discurso no Parlamento, Straw - atual líder da Câmara dos Comuns - disse que não há diferenças sobre o caso iraniano entre ele, sua sucessora, Margaret Beckett, e o primeiro-ministro. Segundo conjeturas da imprensa, Straw teria sido substituído no Foreign Office na sexta-feira passada por não ter mostrado firmeza suficiente frente ao Irã, como os EUA supostamente esperavam. Straw respondeu a uma pergunta da porta-voz do Partido Conservador na Câmara dos Comuns, Theresa Mai, sobre se há uma mudança de posição do Governo sobre o Irã. O Reino Unido descartou a possibilidade de uma ação militar contra o Irã. Na segunda-feira passada, Blair disse que a substituição de Straw por Beckett - ex-titular do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais - não põe em dúvida sua atuação à frente do Ministério de Assuntos Exteriores. O chefe de governo fez na sexta-feira passada uma remodelação de seu gabinete, após os maus resultados obtidos pelo Partido Trabalhista nas eleições municipais da Inglaterra do último dia 4.