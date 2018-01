Straw vê traços do Al-Qaeda em explosões na Turquia O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Jack Straw, afirmou que a série de explosões que atingiram Istambul, centro financeiro da Turquia, carrega traços semelhantes às ações da rede terrorista Al-Qaeda. "Eu temo que os ataques tenham o perfil dos atos do Al-Qaeda", declarou. Pelo menos quatro explosões ocorreram em Istambul, principalmente contra alvos britânicos: o prédio do conglomerado financeiro HSBC e o consulado do Reino Unido. Straw não deu mais detalhes sobre suas conclusões prévias. O secretário deverá fazer comentários mais amplos sobre o assunto na Câmara dos Comuns, às 10h30 (de Brasília).