Stripper muda de emprego para manter filha na escola Para que sua filha de 5 anos fosse readmitida numa escola religiosa, a "bailarina exótica" Cristina Silva deixou seu trabalho numa casa noturna. Agora encontrou outro serviço: posa nua para o site da Playboy na Internet, declarando que deixar-se fotografar para a revista "é o sonho de toda moça americana". Os diretores da escola, embora irritados, disseram que, desta vez, a menina - que havia sido expulsa antes, devido ao trabalho da mãe - poderá terminar o ano letivo no estabelecimento. A jovem mãe solteira era professora, mas precisou procurar um trabalho mais bem remunerado. Obteve, então, o de "bailarina exótica" - uma maneira discreta de chamar as strippers do cabaré Gold Club Centerfolds. Mas os responsáveis pela escola, vinculada à Assembléia de Deus - uma congregação religiosa muito difundida por todo território americano - consideraram que a condição de Cristina era insustentável e decidiram expulsar a menina, transformando sua história em caso nacional. Desde que deixou de se apresentar no cabaré e começou a trabalhar numa rádio local, Cristina vinha recebendo várias outras ofertas de trabalho - entre elas, a da Playboy.