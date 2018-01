Su Tseng-Chang será o novo premier de Taiwan O presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, nomeou nesta quinta-feira como primeiro-ministro o ex-presidente do Partido Democrata Progressista (PDP), Su Tseng-Chang, que renunciou à Presidência do PDP no começo do mês passado após responsabilizar-se pela derrota de seu partido nas eleições locais de 3 de dezembro de 2005. Durante o anúncio da nomeação do novo primeiro-ministro, o presidente taiwanês ressaltou seu trabalho em prol da democracia e pediu ao novo governo que lute para elevar o bem-estar dos cidadãos da ilha. Em um breve discurso, Su Tseng-Chang declarou que o novo cargo significa uma grande responsabilidade e "uma oportunidade de servir ao povo taiwanês". O novo primeiro-ministro de Taiwan terá de desenvolver seu trabalho à frente do Executivo enquanto o Parlamento está dominado, com ligeira maioria, por uma oposição que cresceu após sua vitória nas eleições locais. Está previsto que na próxima segunda-feira o atual governo taiwanês renuncie em plenário para permitir que o novo primeiro-ministro possa formar seu próprio gabinete. Os novos ministros tomarão posse de seus cargos antes do início do Ano Novo Lunar chinês, que este ano será em 29 de janeiro, indicaram fontes do Escritório da Presidência.