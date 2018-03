Suástica é pichada em sinagoga russa Desconhecidos desenharam uma enorme suástica preta em uma das paredes de uma sinagoga da cidade russa de Kostroma, no último de uma série de incidentes anti-semitas na localidade. Segundo a rede de televisão NTV, a polícia registrou vários casos de judeus sendo atacados nos últimos dias. De acordo com a emissora, os incidentes aumentaram depois que uma organização nacionalista de Kostroma realizou um congresso, no mês passado, no qual seus líderes atacaram os judeus. A polícia informou que ninguém foi detido ainda pelo fato ocorrido nesta segunda.