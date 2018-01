Sub-diretor de jornal mexicano é assassinado O jornalista mexicano Saúl Martínez, sub-diretor editorial do jornal El Imparcial, editado na cidade de Matamoros, no norte do México, foi assassinado ontem à noite, segundo a agência de notícias Notimex. De acordo com o comandante da polícia mexicana, Sergio Puig, o cadáver do jornalista foi localizado na fronteira de Matamoros e foi reconhecido pelo pai da vítima. Segundo as primeiras investigações, Martínez estava indo para o aeroporto local para encontrar-se com a jornalista Blanca Gómez, que ainda não foi localizada. A polícia acredita que os assassinos sejam narcotraficantes.