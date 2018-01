Subcomandante Marcos reorganiza sua viagem após morte de Ramona O subcomandante Marcos, líder e porta-voz do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), decidiu retomar amanhã sua viagem pelo México, mas adiando alguns dos atos previstos. A decisão foi tomada depois da morte da "comandante Ramona", em 6 de janeiro, devido a uma longa doença renal nos Altos de Chiapas. Marcos interrompeu sua visita a esse estado, no qual existem os maiores apoios aos zapatistas, para participar do funeral. Em comunicado emitido hoje pelo Comitê Clandestino Revolucionário Indígena e pelo Comando Geral do EZLN se informa da decisão de continuar a partir de amanhã "a outra campanha", como é chamada a viagem, pelo mesmo estado de Chiapas, um dos mas pobres do país. Nos dias 9 e 10 de janeiro o líder guerrilheiro estará no município de Tonalá, nos dias 11 e 12, em Huixtla e no litoral de Chiapas, e depois começará uma longa viagem rumo ao estado de Quintana Roo, no Caribe mexicano, aonde chegará no dia 14. Apesar do atraso, o final da viagem nacional de Marcos está confirmado para 25 de junho no Distrito Federal. Deste modo, o encerramento da "outra campanha" se consumará uma semana antes ds eleições presidenciais nas quais será eleito o sucessor de Vicente Fox e será renovado o Congresso mexicano.