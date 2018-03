Subcontratada do Pentágono ajudou início da pesquisa da Cambridge Analytica

Funcionários da Palantir Technologies, empresa do Vale do Silício com contratos com o Pentágono e agências de segurança americanas, estão na raiz da busca da Cambridge Analytica para obter dados de milhões de usuários do Facebook, revelou na terça-feira, 27 o jornal The New York Times. A Palantir pertence ao bilionário Peter Thiel, investidor do Facebook e um dos principais doadores da campanha do presidente Donald Trump, que chegou a assessorá-lo durante a transição de governo.

Segundo o Times, foi um funcionário da Palantir que sugeriu aos cientistas da Cambridge Analytica desenvolver um aplicativos de testes de personalidade para celulares para obter acesso a dados de usuários do Facebook e de seus amigos. Essa ferramenta acabou sendo desenvolvida em 2016 e os dados obtidos foram usados pela Cambridge Analytica para direcionar anúncios políticos feitos com dados de psicologia comportamental para eleitores na eleição presidencial americana e no referendo do Brexit.

“Havia funcionários sêniores da Palantir trabalhando com os dados do Facebook”, disse o cofundador da Cambridge Analytica e revelador das práticas da empresa ao Parlamento britânico. Tanto a Palantir quanto a CA pertencem a bilionários que doaram dinheiro para campanha de Trump – a última pertence a Robert Mercer, um dos principais doadores de Trump.

Segundo Christopher Wylie, coube a Alfredas Chmieliauskas, responsável pela estratégia de desenvolvimento de negócios da Palantir, aconselhou pessoas na Cambrige Analytica sobre como obter dados de usuários do Facebook.

A Palantir primeiro negou envolvimento com a CA, mas posteriormente disse que o contato do funcionário com a Cambridge ocorreu por “vontade pessoal” de Chmieliauskas. “Soubemos que ele agiu por conta própria entre 2013 e 2014 e tomaremos as medidas apropriadas”, disse a Palantir em nota.

Documentos obtidos pelo Times e entrevistas dadas ao jornal indicam que Chmieliauskas começou a trocar correspondências com Wylie ainda em 2013. O contato com a Palantir foi sugerido a Wylie por Sophie Schimidt, filha de Eric Schimidt, ex-diretor executivo do Google, que foi estagiária de Wylie numa empresa de inteligência britânica chamada SCL. Nem Schmidt nem a CA quiseram se pronunciar sobre o caso./ NYT