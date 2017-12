Submarino bate em cargueiro no sul do Japão Um submarino japonês sofreu nesta terça-feira uma leve colisão contra um cargueiro durante um exercício em Miyazaki, no sul do Japão, informaram fontes do Ministério de Defesa. O acidente aconteceu às 9h50 (22h50 de segunda-feira, em Brasília). Não houve feridos nas tripulações das duas embarcações, mas o submarino sofreu danos, segundo as mesmas fontes. Aparentemente, o choque aconteceu quando o submarino Asashio, com 75 tripulantes, subiu à superfície durante uma manobra e atingiu o casco do cargueiro, a cerca de 50 quilômetros do litoral de Miyazaki. Segundo as fontes citadas, a parte superior de submarino foi danificada. O navio civil, aparentemente, sequer percebeu a colisão, considerada "leve".