Submarino da Noruega bate em navio petroleiro Um submarino da Real Marinha norueguesa colidiu com um navio petroleiro norueguês ao largo da costa escocesa nesta quinta-feira, informa o Ministério da Defesa. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido no acidente envolvendo o submarino Utstein e o navio MV Kilstraum, por volta das 3h00 da madrugada, horário local. Um porta-voz da Marinha norueguesa diz que o submarino emergia com 28 tripulantes a bordo, entre a costa da Noruega e a Ilha de Lewis, quando atingiu o petroleiro. "Sabemos que o submarino participava de um exercício e descobriu o navio enquanto subia do fundo, mas era tarde demais para parar", disse.