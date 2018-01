Submarino e navio americanos colidem no Mar da Arábia O submarino Greenville e o navio de guerra Ogden, da Marinha dos Estados Unidos, colidiram hoje no Mar da Arábia, em frente ao litoral de Omã, quando se preparavam para a transferência de dois marinheiros, disseram fontes do Pentágono nesta segunda-feira. Ninguém ficou ferido na colisão. O submarino é o mesmo que, há 11 meses, envolveu-se em um acidente no Havaí, causando o naufrágio de um barco de pesca japonês, o Ehime Maru, no qual morreram nove pessoas. No Mar da Arábia, o submarino emergia para uma operação de transferência de tripulantes com o Ogden quando ocorreu a colisão, em que um tanque de combustível do navio de guerra foi danificado, segundo as autoridades. O Greenville é um submarino de propulsão nuclear, tendo sido batizado, em 1994, por Tipper Gore, a mulher do então vice-presidente norte-americano Al Gore. Em março de 1997, a embarcação foi enviada para a base de Pearl Harbor, no Havaí, onde integrava o primeiro esquadrão de submarinos. Segundo a porta-voz do Pentágono, Victoria Clarke, as duas embarcações que colidiram hoje estavam operando em apoio à guerra no Afeganistão. O submarino deverá continuar sua viagem planejada à ilha Diego Garcia, onde será avaliado e poderá ser reparado.