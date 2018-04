Submarino nuclear encalha na Escócia

O submarino nuclear de ataque mais sofisticado e novo da Marinha britânica encalhou nesta sexta-feira na costa da Escócia, anunciaram as Forças Armadas do Reino Unido.

O ministério da Defesa divulgou nota afirmando que não há perigo de acidente nuclear e que o HMS Astute não está fazendo água.

O acidente aconteceu pouco depois das oito da manhã locais, por volta de cinco da manhã em Brasília.

A expectativa é de que o submarino consiga ser desencalhado com a subida da maré, no fim do dia.

Se tudo der certo, mergulhadores devem então examinar o casco em busca de possíveis avarias.

