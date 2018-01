Submarino nuclear russo afunda; nove marinheiros mortos Um submarino nuclear russo que estava sendo levado para ser desmantelado afundou durante uma tempestade no Mar de Barents, causando a morte de nove dos dez tripulantes, em mais um golpe para o orgulho naval russo e aumentando a preocupação sobre os riscos ambientais apresentados pela frota nuclear em deterioração. Os dois reatores nucleares do submarino de 40 anos foram desligados antes que o K-159 afundasse, cerca de três milhas náuticas (5,5 km) a noroeste da Ilha Kildin, informa o almirante Viktor Kravchenko. Barcos de resgate chegaram ao local do acidente uma hora e meia depois, por volta das 5h30 desta madrugada (hora local). Um marinheiro foi resgatado, os corpos de dois mortos foram encontrados. Os outros sete membros da tripulação são dados como mortos. A temperatura da água no local era de 10º C, o que significa que uma pessoa, sem trajes especiais, poderia resistir à hipotermia por 45 minutos, disse um porta-voz da Marinha russa. Há três anos, o submarino nuclear Kursk afundou também no Mar de Barents, matando todos os 118 homens de sua tripulação, no maior desastre naval da história da Rússia.