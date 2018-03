Submarino nuclear russo testa míssil intercontinental A Rússia realizou com sucesso neste sábado o teste de um míssil balístico intercontinental. O míssil foi lançado de um submarino para um alvo situado no Oceano Pacífico. O submarino nuclear Tula fez o lançamento durante manobras navais da Frota do Norte russa, presenciadas pelo presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, a partir do porta-aviões Almirante Kuznetsov. O presidente afirmou que a crise financeira mundial não vai atrapalhar os planos da Rússia de ampliar suas forças armadas. O lançamento do míssil Sineva em direção ao alvo tinha como finalidade testar e confirmar suas características, disse o porta-voz da Marinha russa, capitão Igor Digalo. "Pela primeira vez na história da Marinha russa, o lançamento não tinha como alvo o polígono de Kura, na península de Kamchatka, mas a parte equatorial do Pacífico", afirmou. Digalo disse que "é uma prova da disposição das forças navais nucleares para o lançamento de um míssil intercontinental balístico dentro dos exercícios estratégicos Stabilnost 2008". Os Sineva, projetados pela empresa de mísseis Makeyev, com sede em Miass, na região de Chelyabinsk, completaram o período oficial de testes em 2004, e em julho de 2007 entraram em serviço na Marinha russa. Os RSM-54 Sineva (Skiff SS-N-23) são mísseis intercontinentais de terceira geração com alcance de 8,9 mil quilômetros e têm quatro ogivas guiadas individualmente. Esses mísseis funcionam com combustível líquido, pesam 40,3 toneladas e têm 14,8 metros de comprimento.