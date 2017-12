Submarino teve incidente anterior em duto de ventilação, diz governo argentino

BUENOS AIRES - O ministro da Defesa da Argentina, Oscar Aguad, disse na noite de segunda-feira, 4, que o submarino ARA San Juan, que afundou no Atlântico Sul em 15 de novembro, registrou um incidente similar à entrada de água nas baterias que provocou um incêndio a bordo antes de a embarcação desaparecer.

Segundo Aguad, antes da viagem que o submarino faria de Ushuaia a Mar del Plata, o ARA San Juan teve um vazamento de água no sistema de ventilação. "Com a diferença que nesse caso a água não chegou até as baterias", disse ele ao canal TN.

Ainda de acordo com o ministro o comandante do submarino “deu conta” do problema e pediu que quando no submarino fosse revisado no primeiro semestre de 2018 essa questão fosse cuidada.

Questionado se o submarino estava em perfeito estado no dia 13 de novembro quando deixou o porto austral de Ushuaia para sua base da cidade de Mar del Plata, quando desapareceu, Aguad respondeu que "as evidências dizem que sim".

No entanto, ele afirmou que um dos aspectos que deveriam ser investigado pela Justiça é se houve erros por parte da Marinha quando na noite anterior relatou sua localização pela última vez, o comandante do submarino alertou a seus superiores em terra que tinha entrado água através de um canal de ventilação, que vazou no compartimento das baterias elétricas e produziu um início de incêndio.

Segundo a Marinha, esse problema foi solucionado e o próprio comandante decidiu continuar com a viagem.

"É motivo de investigação. Determinar se o defeito era grave ou não era grave.Eu também confio no capitão, tudo o que falam da sua experiência", argumentou Aguad. / EFE