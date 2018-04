Submarinos britânico e francês colidiram no Atlântico

Dois submarinos nucleares da Grã-Bretanha e da França em missões distintas no Oceano Atlântico chocaram-se no início do mês sem deixar vítimas ou causar um vazamento de radioatividade, reconheceram ontem autoridades dos dois países. O incidente, divulgado pelo jornal britânico The Sun, reacendeu o debate sobre a segurança de transportar mísseis balísticos no fundo do mar. Roberto Godoy explica a colisão entre os dois submarinos em pleno Atlântico Os governos francês e britânico não explicaram como duas embarcações sofisticadas de nações aliadas colidiram em águas abertas num acidente que, segundo analistas, é altamente incomum e vergonhoso para a Marinha dos dois países. "Os dois submarinos colidiram em velocidades muito baixas, ambos estão a salvo e nenhum ferimento foi registrado", afirmou o almirante Jonathon Band, chefe da Marinha Real Britânica. "Não houve riscos para a segurança nuclear." O governo francês também afirmou que em nenhum momento a integridade dos tripulantes esteve sob risco. Mas Londres e Paris negaram-se a confirmar a data da colisão. O Ministério da Defesa francês divulgou no dia 6 que um de seus submarinos havia atingido um objeto submerso. Segundo o New York Times, a colisão ocorreu no dia 3. As duas embarcações sofreram danos significativos. O HMS Vanguard - o mais antigo submarino nuclear da frota britânica - teve de ser rebocado até um porto na Escócia. Já o francês Le Triomphant teve seu sonar danificado, mas conseguiu retornar sozinho à sua base, no oeste da França. Lançado em 1992, o HMS Vanguard é um dos quatro submarinos nucleares da Grã-Bretanha e tem capacidade para guardar 16 mísseis nucleares. O Le Triomphant também carrega 16 mísseis balísticos e está em uso desde 1997. Segundo analistas, um desastre de grandes proporções poderia ter ocorrido se a colisão tivesse rachado o casco das embarcações ou iniciado um incêndio. Mas uma explosão nuclear seria improvável.AP, NYT E REUTERS