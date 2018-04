Submarinos nucleares britânico e francês colidem no oceano

Dois submarinos nucleares - um britânico e outro francês - chocaram-se no Oceano Atlântico, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira. O britânico HMS Vanguard e o francês Lê Triomphant sofreram danos graves no acidente que aconteceu no começo deste mês. Os radares de ambos não conseguiram detectar a presença do outro submarino nas proximidades. O incidente está sendo investigado por ambos países. O ministério da Defesa não comentou o acidente, mas afirmou que aspectos de segurança nuclear não foram violados. Tanto a França quanto a Grã-Bretanha afirmam que não houve risco de um incidente nuclear mais grave, apesar de ambos submarinos estarem carregando mísseis. As duas embarcações têm cerca de 150 metros de comprimento e transportavam uma tripulação de cerca de 120 marinheiros cada. O governo francês disse que nenhum dos seus marinheiros ficou ferido. O HMS Vanguard já chegou à base de Faslane, na Escócia. A embarcação, inaugurada em 1992, é um das quatro submarinos britânicos que possuem mísseis nucleares Trident. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.