Submarinos nucleares de França e Reino Unido colidem Dois submarinos equipados com armas nucleares, um da Grã-Bretanha e outro da França, colidiram no início de fevereiro no fundo do Oceano Atlântico, provocando danos às embarcações, mas sem que houvesse liberação de radioatividade, confirmou hoje uma fonte no governo britânico. O incidente foi noticiado em primeira mão pelo tabloide inglês The Sun. O funcionário do governo britânico confirmou a colisão, mas exigiu anonimato por tratar-se de assunto delicado. O HMS Vanguard, primeiro submarino britânico armado com mísseis Trident com ogivas nucleares, e o submergível francês Le Triomphant, que também levava mísseis nucleares, sofreram danos menores. Nenhum tripulante ficou ferido. A fonte britânica disse que a "capacidade de contenção do Vanguard não foi afetada e a colisão não comprometeu a segurança nuclear". O HMS Vanguard, que começou a operar em 1994, é um dos quatro submarinos nucleares britânicos. Cada um deles é capaz de transportar 16 mísseis Trident carregados com ogivas atômicas. No último dia 6, o Ministério da Defesa da França informou que o Le Triomphant havia atingido "um objeto submerso, provavelmente um contêiner", quando retornava de uma patrulha, danificando o sonar do submarino. O Ministério da Defesa da França não confirmou a data da colisão nem fez nenhuma menção a colisão com um submarino britânico. Ainda segundo os franceses, não houve vítimas nem danos à carga radioativa da embarcação.