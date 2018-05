Submarinos russos exploram leito ártico A Rússia fincou ontem simbolicamente sua pretensão a bilhões de dólares em reservas de petróleo e gás no Oceano Ártico, quando dois minissubmarinos exploraram o leito do mar a mais de de 4 mil metros na região do Pólo Norte. Os tripulantes fincaram uma bandeira russa de titânio na cordilheira submersa de Lomonosov, reivindicada pelo governo russo como extensão de seu território geológico.