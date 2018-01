Subsecretário dos EUA diverge de Blair Depois da derrubada do regime iraquiano, a ONU e a União Européia (UE) terão a função de "facilitadores" e não exercerão um papel central na recontrução do Iraque e na formação de um novo governo local, afirmou o subsecretário de Defesa (Pentágono) dos EUA, Paulo Wolfowitz, em entrevista ao diário inglês Daily Telegraph. A posição do Pentágono diverge da defendida pelo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que pleiteia um papel central para a ONU no pós-guerra. As autoridades americanas já têm elaborado o plano de estabeleder um governo militar, encabeçado pelo general reformado Jay Garner, mas Wolfowitz ressalvou que os EUA não têm intenção de manter essa adminsitração por "um longo prazo". Segundo Wolfowitz, Garner terá um mandato limitado". "Vemos a tarefa de Garner, sobretudo, como uma responsabilidade para assegurar que os serviços básicos dos quais depende diariamente o povo iraquiano funcionem durante o período de transição, antes que o governo democrático assuma seu lugar", disse ele. "O papel de Garner é mais de tecnocrata do que de político. ainda não posso dar detalhes sobre o tempo exato de seu mandato." O secretário americano de Estado, Colin Powell, também insistiu, em declarações ao diário árabe Al-Hayat, que o Iraque será posto sob autoridade militiar pelo período o mais curto possível, "a fim de que a estabilidade seja restabelecida". Ele reiterou que seu país não tem intenção de invadir a Síria nem o Irã - que o governo americano tem acusado de dar apoio ao regime iraquiano. Em Berlim, o ex-chanceler iraquiano, Adnan Pachachi, garantiu à revista alemã Focus que foi designado por um grupo de oposição para encabeçar um regime interino depois da derrubada do presidente Saddam Hussein. Ele disse ter sido convidado para comandar um "conselho da soberania" que representará o país na fase de transição. Ele está exilado desde 1968. Veja o especial :