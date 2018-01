Sucatão aguarda em Genebra ordem para seguir até Bagdá Já pousou em Genebra o avião do governo brasileiro que irá até Bagdá para transportar o corpo do embaixador Sérgio Vieira de Mello. Inicialmente, estava previsto que o vôo entre Genebra e Bagdá ocorresse amanhã, às 8 horas do horário local (3h00 da manhã do horário de Brasília). Mas segundo diplomatas, ainda existe a possibilidade de que o vôo seja adiado diante da indecisão sobre a liberação dos corpos das vítimas do atentado da última terça-feira.