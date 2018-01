Sucatão deixa Bagdá com o corpo de Vieira de Mello O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) já deixou o aeroporto de Bagdá e está levando para Genebra o corpo do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto na última terça-feira. Informações da ONU apontam que o vôo deverá chegar à Suíça às 9h00 (4h00 do horário brasileiro). Duas horas depois, o Sucatão decola mais uma vez para o Rio de Janeiro. Antes de deixar o Iraque, porém, a ONU preparou uma cerimônia em homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello. O atual Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Bertrand Ramcharam, foi um dos que prestaram homenagem ao brasileiro. "Um alto funcionário da ONU morreu pelos direitos humanos. Seres humanos morrem, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos existe em todos os momentos e em todos os locais", disse. Ele ainda agradeceu a ajuda do governo brasileiro em enviar o avião presidencial para transportar o corpo do embaixador.