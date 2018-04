Sucessão na Coreia do Norte preocupa EUA, diz Hillary A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, afirmou hoje que a situação da liderança da Coreia do Norte é incerta. Além disso, a principal diplomata dos Estados Unidos revelou que seu país está preocupado com a possibilidade de uma crise de sucessão na nação comunista para substituir o ditador Kim Jong-il. Hillary afirmou que a administração do presidente Barack Obama está bastante preocupada com a hipótese de uma mudança no poder em Pyongyang ampliar a tensão entre a Coreia do Norte e seus vizinhos, conforme os potenciais sucessores se mobilizam para chegar ao poder. Os comentários de Hillary foram feitos durante um voo da Indonésia para a Coreia do Sul. Trata-se de um raro, se não inédito, comentário de um alto funcionário norte-americano sobre o fato de os norte-coreanos estarem se preparando para a sucessão, após relatos de que Kim sofreu um derrame no ano passado. Hillary disse que os sul-coreanos estão particularmente preocupados "sobre o que está ocorrendo na Coreia do Norte, o que a sucessão pode significar, o que isso significa para eles". Além disso, a secretária acredita que os norte-coreanos estão "olhando para nós para usar nossos melhores esforços para tentar colocar a agenda da desnuclearização e da não-proliferação de volta nos trilhos". Hillary notou que a sucessão, mesmo que pacífica, cria mais incerteza e pode inclusive encorajar comportamentos "mais provocativos, como forma de consolidar poder dentro da sociedade". Hillary está em uma viagem pela Ásia, sua primeira como secretária de Estado. Ela seguirá para a China no fim de semana. Em Seul e Pequim, trabalhará para analisar formas de retomar as negociações para o fim do programa nuclear da Coreia do Norte. "Nosso objetivo é elaborar uma estratégia efetiva em influenciar o comportamento dos norte-coreanos, neste momento em que a situação da liderança como um todo está um pouco incerta."