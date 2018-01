Sucesso do califado ampliou adesão ao Estado Islâmico

Metade dos 30 mil militantes islâmicos que foram combater no Iraque e a Síria desde 2011 chegou à região a partir do ano passado, quando o Estado Islâmico declarou um califado sobre a área do antigo Levante. O rápido avanço do grupo e seu eficaz sistema de propaganda, avaliam analistas, são algumas das bases que contribuem para um número cada vez maior de jovens descontentes com o cotidiano no qual estão inseridos querer se unir aos extremistas.

“Nada recruta tão bem quanto o sucesso. E o fato de o EI ter se espalhado tão rapidamente o torna muito bem-sucedido”, afirma Justin Hastings, professor de Relações Internacionais na Universidade de Sydney.

Ele explica que o grupo promete bênçãos materiais aos recrutas, obtidas a partir de saques e pilhagens nas áreas em que ataca, além da aventura e a oportunidade de envolvimento em operações militares.

“Fazer parte do Estado Islâmico tem seu apelo pelas respostas claras para um mundo confuso e para aqueles que se sentem marginalizados em outros países, assim como um caminho para o poder ou proteção”, acredita o especialista em terrorismo Victor Asal, da Universidade de Albany, em Nova York.

Asal destaca que há uma população muçulmana muito grande na Europa Ocidental e a maior parte dela tem sofrido com a marginalização, a discriminação e o desemprego.

Muitos jovens vão atrás do grupo extremista por conta própria a partir de redes sociais. Ao iniciarem os treinamentos em acampamentos do Estado Islâmico, os recrutas são submetidos a processos que incluem doutrinação a respeito do ódio com relação aos países ocidentais.

“Novos membros já são receptivos à ideia de que o Ocidente é o inimigo logo quando chegam. Normalmente, o EI e outros grupos extremistas mostram vídeos de muçulmanos sendo assassinados ou maltratados como uma maneira de despertar o ódio nos recrutas”, diz Hastings.

Guetos. Na avaliação de Samuel R. Schubert, doutor em Ciências Políticas na Universidade de Webster, na Áustria, muitos franceses seguem para a Síria com o objetivo de se juntar aos jihadistas em razão do preconceito de parte da sociedade de seu país, especialmente nas grandes cidades, onde um sentimento de exclusão resultou na formação de guetos ocupados por grande parte da população muçulmana francesa.

Ele explica que essas condições contribuem para a criação de um cenário perfeito para a radicalização, outro motivo pelo qual centenas de pessoas decidem lutar ao lado dos extremistas.

Os suspeitos dos atentados de Paris, por exemplo, foram criados em bairros predominantemente muçulmanos das periferias de Paris e Bruxelas. “Em termos reais, o EI deve ser entendido como um culto hiperviolento imbuído de megalomania”, diz. Schubert ainda ressalta que o Estado Islâmico oferece uma certa ordem social em seu território, um verdadeiro atrativo para quem sente falta disso nos países de origem.