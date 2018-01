Sucessor de Koizumi nomeia secretário de passado conturbado O recém-eleito presidente do Partido Liberal-Democrata (PLD) japonês, Shinzo Abe, nomeou Hidenao Nakagawa para o cargo de secretário-geral da formação governante, apesar de seu controvertido passado político. Nakagawa, de 62 anos, foi ministro Porta-voz e secretário-chefe do Gabinete de Yoshiro Mori de julho a dezembro de 2000, cargos dos quais teve de renunciar por estar envolvido em vários escândalos relacionados a sua vida extraconjugal e à extrema direita. A editora "Shinchosha Co." divulgou um artigo no qual relatava o relacionamento de Nakagawa, então ministro, com uma mulher aparentemente viciada em drogas. Algum tempo depois, uma foto do político ao lado de um líder da extrema direita com o qual se reuniu há alguns anos contribuiu para deteriorar sua credibilidade, apesar da negativa da existência do encontro. Shinzo Abe, que foi eleito na quarta-feira passada presidente do PLD em substituição a Junichiro Koizumi, também nomeou Yuya Niwa e Soichi Nakagawa como números três e quatro do partido, respectivamente. Niwa, ex-ministro da Saúde e Bem-estar, presidirá o Conselho Geral de Política, e Soichi Nakagawa, atual ministro da Agricultura, Florestas e Pesca, dirigirá o Conselho Político de Investigação.