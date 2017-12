Sucessor de Zarqawi faz primeira manifestação pública O novo líder da Al-Qaeda no Iraque clamou pela destruição dos "cruzados e xiitas", exigiu vingança pela morte de Abu Musab al-Zarqawi e disse que os "guerreiros santos" estão mais fortes do que nunca, de acordo a um documento publicado no site do grupo nesta terça-feira. Esta é a primeira manifestação pública do novo líder terrorista, que ainda avisou que "nos próximos dias horríveis retaliações" serão feitas. O documento foi divulgado um dia depois de o grupo anunciar que um homem identificado pelo codinome de Abu Hamza al-Muhajer seria o sucessor de Abu Masab al-Zarqawi na liderança do grupo. Zarqawi, que era jordaniano, morreu em um bombardeio americano na última quarta-feira em um esconderijo em Baquba, no norte de Bagdá. "A vocês cruzados, o que acontecerá nos próximos dias é algo que fará com que os cabelos de suas crianças fiquem brancos. Serão batalhas que revelarão a falsidade de sua suposta bravura, a fraqueza de seus soldados e de suas mentiras", dizia o documento. "Os guerreiros sagrados precisam fazer os inimigos sentirem o gosto amargo da derrota e da humilhação. Com a permissão de Deus, chegaremos a um momento decisivo", finalizava. Na mensagem, al-Muhajer também falou diretamente a Osama bin Laden, dizendo que a Al-Qaeda no Iraque está "esperando por seu sinal e estamos sob suas ordens". O documento identifica as tropas lideradas pelos EUA, xiitas e colaboradores sunitas como os principais alvos da Al-Qaeda no Iraque.