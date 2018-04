Sudanês acusa rivais de querem caos pós-eleitoral

A acusação do assessor presidencial Nafie Ali Nafie, um dos homens mais poderosos do maior país africano, acirrou as tensões ao final dos cinco dias de eleição presidencial e legislativa.

Um partido citado por Nafie qualificou as acusações de "completamente falsas". Outros grupos não se manifestaram.

À primeira eleição multipartidária do país em 24 anos coloca à prova a estabilidade do Sudão, após décadas de guerra civil, e meses antes de um referendo que pode levar à secessão do sul.

Vários partidos de oposição, a maioria do sul, boicotaram a eleição, mas o partido governista, com sede no norte, disse nesta semana que aceitaria a presença deles em um governo de união nacional.

