Sudanês tenta seqüestrar avião de passageiros e é detido O autor da tentativa de seqüestro de um avião de passageiros sudanês que decolou de Trípoli com destino a Cartum foi detido nesta sexta-feira, 30, após aterrissar na capital sudanesa, segundo um comunicado das autoridades de aviação civil do Sudão. A nota explica que o seqüestrador, o sudanês Said Makhluf, foi detido no aeroporto de Cartum às 5h (0h de Brasília). Makhluf estava armado com uma faca e ordenou ao piloto que desviasse a sua rota para pousar em Bangui, capital da República Centro-Africana. O avião havia decolado de Trípoli com 210 passageiros e 11 tripulantes a bordo. A tripulação conseguiu convencer o seqüestrador de que para chegar a Bangui era preciso reabastecer. Assim, manteve a rota para Cartum, sem que Makhluf suspeitasse. Pouco depois do pouso no aeroporto da capital sudanesa, as forças de segurança do país detiveram o seqüestrador. Até o momento não foram revelados os motivos do seqüestro. O avião é um Airbus da companhia estatal Companhias Aéreas Sudanesas. Este é o segundo seqüestro frustrado de um avião sudanês este ano. O primeiro foi no fim de janeiro, num vôo de Cartum para al-Fasher, capital da província de Darfur.