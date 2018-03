Sudaneses saem às ruas contra tribunal

Milhares de sudaneses saíram ontem às ruas de Cartum para protestar contra o indiciamento do presidente Omar al-Bashir no Tribunal Penal Internacional (TPI). Na véspera, ele foi acusado formalmente por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Darfur. Os manifestantes gritaram slogans contra o TPI diante do escritório da ONU em Cartum. Temendo ataques, a ONU retirou de Darfur 200 funcionários e orientou os outros, no restante do país, a permanecer em casa. A China criticou ontem o tribunal e declarou-se "extremamente preocupada" com o indiciamento. "As ações do TPI deveriam ser benéficas à estabilidade da região de Darfur, não o contrário", disse o porta-voz da chancelaria, Liu Jianchao. A China compra dois terços do petróleo exportado pelo Sudão e é acusada de vender armas ao governo de Bashir. A relação entre os dois países está sob intensa pressão internacional, especialmente por causa da Olimpíada de Pequim. Além de ser acusada de inflamar o conflito por vender armas, a China é criticada por não pressionar Bashir a pôr fim à matança em Darfur. Na segunda-feira, o procurador do TPI, Luis Moreno-Ocampo, entrou com um pedido de prisão de Bashir, afirmando que ele liderou uma campanha genocida que provocou a morte de 300 mil pessoas e obrigou 2,5 milhões a abandonar suas casas. A decisão de levar adiante ou não as acusações agora cabe a três juízes - entre eles, a brasileira Sylvia Steiner. Se o processo for aprovado, o Sudão será intimado a entregar seu presidente e, se não fizer isso, o caso passará para o Conselho de Segurança da ONU, no qual a China tem poder de veto.