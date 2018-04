Sudão acusa Israel por ataque aéreo contra fábrica de armas

O Sudão, que analistas dizem ser usado como rota de contrabando de armas para a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, via Egito, culpou Israel por este tipo de ataque no passado, mas Israel sempre recusou comentar ou disse que não iria admitir ou negar o envolvimento.

Um enorme incêndio começou na noite de terça-feira na fábrica de armas Yarmouk, no sul de Cartum, que foi atingida por várias explosões, segundo testemunhas. Bombeiros precisaram de mais de duas horas para extinguir o incêndio na principal fábrica de munição e armas de pequeno porte do Sudão.

"Quatro aviões militares atacaram a fábrica Yarmouk...Nós acreditamos que Israel está por trás (dos ataques)", disse o ministro de Informação, Ahmed Belal Osman, a repórteres, acrescentando que os aviões pareciam ter se aproximado do local vindos do leste.

"O Sudão reserva o direito de revidar o ataque contra Israel", disse ele, afirmando que dois cidadãos haviam sido mortos e que a fábrica foi parcialmente destruída.

O governador do Estado de Cartum havia descartado inicialmente qualquer motivo externo pelas explosões, porém autoridades mostraram mais tarde para jornalistas um vídeo do local. Uma enorme cratera podia ser vista ao lado de dois prédios destruídos e o que parecia ser um foguete caído no chão.

Osman disse que uma análise dos destroços do foguete e outros materiais no chão mostrou que Israel estava por trás do ataque.

Em maio, o governo do Sudão informou que uma pessoa havia morrido após um carro explodir na cidade de Port Sudan, no leste do país. Acrescentou que a explosão parecia uma outra no ano passado pela qual culparam um ataque aéreo israelense.

