Sudão amplia ataques na fronteira com o Sudão do sul

Os ataques das Forças Armadas Sudanesas têm se concentrado na estrada que vai de Kordofan do Sul, no Sudão, para Yida, no Sudão do Sul, disse Arnu Loddi, porta-voz do Movimento-Norte de Liberação do Povo do Sudão, um grupo rebelde.

Mais de 20 mil refugiados já fugiram para um campo em Yida na tentativa de escapar da violência, e a Organização das Nações Unidas (ONU) está preocupada com a possibilidade de outros milhares tentarem o mesmo.

De acordo com Loddi, as Forças Armadas Sudanesas têm lançado mísseis de uma base militar em Kadugli, no Sudão, em direção à região da fronteira. Ele disse que as forças sudanesas também realizaram "uma emboscada a um caminhão que levava civis a Yida" na semana passada. Loddi não tinha informações sobre o número de mortos no ataque.

Um porta-voz do Exército sudanês não respondeu imediatamente aos pedidos para que comentasse as informações. As informações são da Associated Press.