Sudão apura votos e divisão é iminente Após uma semana de votação, os primeiros resultados do referendo no Sudão do Sul indicam que a maioria da população optou pela independência do país. Um levantamento feito pela Associated Press com os resultados de dez centros de votação em Juba, capital da região, mostrou que 96% das quase 30 mil votos eram a favor da separação.