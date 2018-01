Sudão autoriza tropa da União Africana em área de conflito Soldados serão enviados à região de Darfur, no Sudão, com a missão de proteger agentes humanitários, monitores e civis de milicianos árabes, usando de violência, se necessário. A violência atribuída aos grupos árabes, os Janjaweed, em Darfur já deixou milhares de mortos e mais de um milhão de refugiados. A União Africana (UA), que reúne 53 países do continente, conseguiu do presidente sudanês Omar el-Bashir autorização para enviar 300 homens a Darfur. El-Bashir insiste que o Sudão é capaz de administrar a crise sozinho, disseram diplomatas. Líderes africanos, reunidos na cúpula da UA, vinham pressionando El-Bashir para parar com os ataques aéreos a civis e desarmar os Janjaweed. Representantes da ONU e grupos de defesa dos direitos humanos acusam o governo sudanês de apoiar a campanha de ?limpeza étnica? promovida pelas milícias árabes na região.