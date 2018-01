Sudão decreta estado de emergência O governo sudanês decretou o estado de emergência no leste do país, na fronteira com a Eritréia, para proteger-se de um ataque da oposição abrigada no país vizinho, informa o jornal Al-Hayat. O líder britânico, Tony Blair, desmentiu a informação do The Guardian de que há planos de uma intervenção no Sudão. Em Paris, o chanceler sudanês, Mustafá Osman Osmail, acusou os Estados Unidos e a Grã-Bretanha de intrometer-se nos assuntos internos de seu país, e que as nações ocidentais estão dando os mesmos passos que deram antes de invadir o Iraque. O governo sudanês está sob forte pressão internacional, acusado de tolerar ou incentivar massacres promovidos por milícias árabes na região de Darfur.