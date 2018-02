Sudão decreta toque de recolher após combates

O Ministério do Interior do Sudão decretou neste sábado, 10, o toque de recolher em Cartum após o registro de violentos confrontos nas proximidades da capital com rebeldes do Movimento para a Justiça e a Igualdade (MJI) de Darfur. A medida excepcional entrou em vigor às 17 horas (11 horas, horário de Brasília), e irá até as 6 horas (24 horas, horário de Brasília), informou o Ministério em comunicado no qual diz que "insurgentes de Darfur entraram na cidade de Omdurman, no oeste de Cartum."