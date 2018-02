Sudão diz que ataque rebelde em Cartum foi reprimido Rebeldes em Darfur entraram em conflito com tropas sudanesas em subúrbio de Cartum no sábado em uma tentativa de tomar o poder, mas o governo afirma que o ataque na capital foi derrotado. O barulho da artilharia foi ouvido em Omdurman, do outro lado do rio Nilo, vindo do coração de Cartum, capital do maior país da África. Helicópteros e veículos blindados se dirigiam à região de combate e um toque de recolher foi declarado. "O principal objetivo desse ataque de sabotagem terrorista fracassado era provocar a cobertura da mídia e deixar as pessoas pensarem que eles têm capacidade para entrar em Cartum", disse Mandour al-Mahdi, secretário do Partido do Congresso Nacional à televisão estatal. "Graças a Deus essa tentativa foi completamente derrotada. Alguns comandantes da JEM foram mortos", disse ele, referindo-se ao grupo rebelde de Darfur Movimento Justiça e Igualdade (JEM, na sigla em inglês). Essa é a primeira vez que os conflitos chegaram à capital em décadas de disputas entre o governo central em Cartum, tradicionalmente dominado por árabes, e os rebeldes de regiões periféricas que reclamam de negligência. O Sudão acusa o vizinho Chade de apoiar os rivais. A televisão estatal mostrou imagens de corpos e sangue nas ruas. Os rebeldes disseram anteriormente ter tomado o controle de Omdurman e que tentavam derrubar o presidente Omar Hassan al-Bashir. (Reportagem adicional de Andrew Heavens em Cartum)