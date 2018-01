Sudão diz que Bashir planeja falar em cúpula da ONU em Nova York

Uma agenda provisória de uma cúpula de desenvolvimento sustentável relaciona o chefe de Estado sudanês na programação de discursos em 26 de setembro. No encontro deve ser formalmente aprovado um plano para o desenvolvimento sustentável do mundo ao longo dos próximos 15 anos.

Uma agenda provisória para a reunião da Assembleia-Geral da ONU de líderes mundiais, que começa em 28 de setembro, somente diz que o Sudão será representado em nível ministerial.

O porta-voz do Ministério do Exterior do Sudão, Ali al-Sadiq, não comentou o assunto.

Bashir quis discursar na Assembleia-Geral da ONU em 2013, mas as autoridades sudanesas disseram que o seu pedido de visto dos Estados Unidos foi deixado pendente, impedindo o presidente de viajar. Washington descreveu o pedido de visto naquela época como "deplorável". / Reuters