Sudão diz que rebeldes de Uganda 'iniciaram guerra' Rebeldes ugandenses mataram 23 pessoas, incluindo 14 soldados no sul do Sudão, e "iniciaram uma guerra", disse uma autoridade do Sudão no sábado. Uma incursão do Exército de Resistência do Senhor (ERS) na cidade de Nabanga, na remota fronteira com o Congo, sinalizou o aparente colapso das conversas de paz com o governo de Uganda, que têm sido conduzidas pelo sul do Sudão desde 2006. "O ERS iniciou a guerra", disse o ministro da Informação do sul Sudão Gabriel Changson Chang à Reuters em Juba. "O sul do Sudão não será o lugar no qual eles irão promover esta guerra". Chang disse que seu governo iria decidir como responder. "Não temos ainda uma posição definitiva nisso", disse. Nabanga era o local de encontros entre autoridades de Uganda e o líder fugitivo do ERS, Joseph Kony, que é procurado por crimes de guerra pela Corte Criminal Internacional. Kony não compareceu em abril para assinar um acordo final para encerrar mais de duas décadas de guerra civil no norte de Uganda, que matou dezenas de milhares de pessoas, deslocando outras 2 milhões. Na quinta-feira, um porta-voz do exército de Uganda disse que o país, a República Democrática do Congo e o Sudão iriam lançar uma ofensiva em conjunto contra o ERS, se Kony não se comprometesse com as negociações.