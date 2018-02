Sudão do Sul e Sudão negociam fronteira Os presidentes do Sudão e do Sudão do Sul tiveram, no sábado, a primeira reunião desde que os dois países quase foram à guerra em abril. Os vizinhos tentam uma definição sobre o petróleo e as disputas fronteiriças antes do prazo de 2 de agosto estipulado pela ONU. O encontro entre os presidentes Omar Bashir, do Sudão, e Salva Kiir, do Sudão do Sul, ocorreu na Etiópia e foi promovido pela União Africana.