Sudão do Sul exige acordo antes de retomar exportação de óleo

O Sudão do Sul tornou-se independente em julho, depois que um acordo de paz em 2005 com Cartum encerrou uma guerra civil que durava décadas. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram no conflito.

Mas ambos os lados não resolveram uma longa lista de disputas, incluindo suas indústrias petrolíferas, divisão de dívidas, traçado de fronteira e quem deve controlar Abyei, uma enorme região devastada pela guerra civil.

O Sudão do Sul ficou com cerca de três quartos do petróleo do Sudão quando se separou, mas ainda precisa de oleodutos que percorrem o território de seu vizinho no norte para exportar a commodity. Os dois lados não concordam sobre tarifas de trânsito do produto.

O Sudão do Sul depende do petróleo para obter cerca de 98 por cento de suas receitas e Cartum também depende das tarifas de transporte desde o ano passado, quando a perda das receitas dos campos petrolíferos fez o país mergulhar em uma grave crise econômica.

A produção do Sudão do Sul é de cerca de 350 mil barris por dia, segundo dados informados em novembro por autoridades do país.

"A produção vai ser retomada quando tivermos um acordo amplo e todos os acordos forem assinados. O Sudão precisa reconhecer a fronteira de 1956, o que significa que precisam devolver todas as áreas sob ocupação", disse o ministro de petróleo e mineração, Stephen Dau.