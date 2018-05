Sudão do Sul luta contra violência tribal O governo do Sudão do Sul está organizando um reforço de 2 mil homens na segurança da cidade de Pibor, na fronteira com a Etiópia, para tentar controlar a mais recente irrupção de violência tribal na região. No sábado, um ataque do grupo Lou Nuer fez com que milhares de membros do rival Murle fugissem da localidade.