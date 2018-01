Sudão do Sul: pessoas são assassinadas em hospitais

Os membros dos Médicos Sem Fronteiras descobriram pelo menos 14 cadáveres em um hospital na cidade contestada de Malakal no fim de semana, salientou o comunicado. Vários pacientes haviam sido baleados nas camas de hospital, conforme o grupo. Rebeldes têm lutado contra forças do governo pelo controle da cidade, capital de um Estado produtor de petróleo.

Além disso, as instalações do grupo "nas cidades de Leer e Bentiu foram saqueadas e completamente destruídas", disse o líder do MSF no Sudão do Sul, Raphael Gorgeu. Ele afirmou que os Médicos Sem Fronteiras não querem deixar o país, mas precisam assegurar a segurança de seus trabalhadores.

Os combatentes mostraram "absolutamente nenhum respeito pelos trabalhadores da saúde", afirmou Gorgeu. "Nós não queremos deixar o Sudão do Sul, definitivamente não, mas temos de olhar para as coisas com muito cuidado agora." Segundo ele, a questão principal não é o investimento financeiro, mas sim o fato de que há dúvidas quanto a confiança e o respeito sobre o trabalho do grupo no país.

A situação no Sudão do Sul seria discutida em uma audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O representante Chris Smith, de New Jersey, afirmou que a audiência iria examinar a necessidade de uma política norte-americana mais unificada e pró-ativa na região. Fonte: Associated Press.