Sudão e Sudão do Sul fecham acordo sobre petróleo O Sudão do Sul anunciou hoje que fechou um acordo com o Sudão para a exportação de petróleo através dos oleodutos do Sudão. Em comunicado divulgado neste sábado, o governo do Sudão do Sul disse que pagará aproximadamente US$ 9,48 por barril para usar os oleodutos do Sudão.