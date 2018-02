Sudão e Sudão do Sul vão reabrir fronteira O presidente do Sudão do Sul disse nesta sexta-feira que ele o presidente do Sudão concordaram com a retomada das exportações de petróleo e com o comércio fronteiriço. O presidente sudanês Omar al-Bashir viajou para o Sudão do Sul nesta sexta-feira pela primeira vez desde que o território foi dividido em dois, em 2011.