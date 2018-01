Sudão está comprometido com a ONU, garante ministro Um ministro sudanês disse que o governo de seu país está comprometido com uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que estabelece prazo de 30 dias para que Cartum controle a situação em Darfur. Entretanto, ele alertou que o Exército do Sudão considera o período insuficiente. As declarações do ministro de Estado Najeib el-Kheir Abdul Wahab contradizem as declarações feitas um dia antes pelo ministro das Relações Exteriores do Sudão, Mustafa Osman Ismail, para quem o prazo imposto pelos autores da resolução é "ilógico". Entretanto, até o momento o governo sudanês não deu nenhuma resposta definitiva. Por enquanto, a declaração de Abdul Wahab é a mais próxima da aceitação do prazo feita por Cartum. A resolução da ONU dá ao Sudão 30 dias para desarmar as milícias árabes acusadas de matar milhares de pessoas, negros africanos em sua maioria. Caso Cartum não o faça, ficará à mercê de "ações" econômicas e diplomáticas. Apesar disso, o texto não fala explicitamente em sanções.