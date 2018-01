Sudão lamenta proibição de visita de subsecretário da ONU O governo sudanês pediu desculpas ao subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU, John Holmes, por ter proibido neste sábado, 25, sua entrada em um acampamento de refugiados na região de Darfur, oeste do Sudão. O ministro de Assuntos Exteriores sudanês, Ali Karti, disse aos jornalistas que a proibição a Holmes foi um "fato isolado que ocorreu por falta de organização suficiente para a visita e fruto de um mal-entendido". Karti acrescentou que o governo sudanês resolveu o assunto e que Holmes continuará sua visita pela região "da forma que quiser". Além disso, ressaltou que o representante da ONU foi bem recebido pelas autoridades sudanesas. Neste sábado, um guarda do acampamento Qasab, no norte de Darfur, proibiu Holmes de entrar no acampamento que recebe deslocados pelo conflito na região, afirmou o próprio subsecretário da ONU. O conflito de Darfur explodiu em fevereiro de 2003, quando dois movimentos rebeldes pegaram em armas para protestar contra a pobreza e marginalização da área, fronteiriça com o Chade, e para disputar o controle dos recursos naturais. Cerca de 200 mil pessoas morreram desde então e 2 milhões se viram forçadas a abandonar seus lares e a alojar-se em campos de refugiados no Sudão e no Chade, no que, segundo a ONU, constitui um dos piores desastres humanitários deste século.