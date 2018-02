Sudão liberta 57 rebeldes de Darfur O ministro de Justiça do Sudão, Abdel-Basset Sabdarat, libertou hoje 57 rebeldes da região de Darfur, entre eles 50 que haviam sido sentenciados à morte. O presidente sudanês, Omar Bashir, ordenou a libertação como parte do acordo de trégua assinado ontem com o mais poderoso grupo rebelde de Darfur, o Movimento Justiça e Igualdade. O líder do grupo, Khalil Ibrahim, disse que poderá libertar os soldados que mantém como reféns.